Садыр Жапаров: Проект новой Конституции написан не в пользу одного человека

Бывший и. о. президента Садыр Жапаров прокомментировал инициируемую депутатами конституционную реформу. Заявление политик опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, в первой Конституции, принятой 5 мая 1993 года, было указано, что народ как носитель суверенитета страны может решать важные вопросы общегосударственного значения. «Однако Конституция 2010 года ограничила эти права граждан в пользу кучки людей или одного человека.

В частности, статья 114 Конституции 2010-го предусматривает возможность внесения в Конституцию только изменений, при этом ограничивает права граждан по внесению дополнений или принятию новой редакции. Это препятствовало дальнейшему развитию Кыргызстана, его укреплению как независимого государства. Доказательством тому служат последние 10 лет нашей жизни, когда Кыргызстаном правили водители, телохранители и подобные им лица. Что привело к недавним народным волнениям.

Потому что, как упоминалось ранее, наш десятилетний опыт ясно показал, что мы больше не можем жить с Конституцией 2010 года», — написал Садыр Жапаров.