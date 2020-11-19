Садыр Жапаров: Проект новой Конституции написан не в пользу одного человека

Бывший и. о. президента Садыр Жапаров прокомментировал инициируемую депутатами конституционную реформу. Заявление политик опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, в первой Конституции, принятой 5 мая 1993 года, было указано, что народ как носитель суверенитета страны может решать важные вопросы общегосударственного значения. «Однако Конституция 2010 года ограничила эти права граждан в пользу кучки людей или одного человека.
В частности, статья 114 Конституции 2010-го предусматривает возможность внесения в Конституцию только изменений, при этом ограничивает права граждан по внесению дополнений или принятию новой редакции. Это препятствовало дальнейшему развитию Кыргызстана, его укреплению как независимого государства. Доказательством тому служат последние 10 лет нашей жизни, когда Кыргызстаном правили водители, телохранители и подобные им лица. Что привело к недавним народным волнениям.
Потому что, как упоминалось ранее, наш десятилетний опыт ясно показал, что мы больше не можем жить с Конституцией 2010 года», — написал Садыр Жапаров.
В чем же заключается требование общества? Конечно же, в поднятии экономики, удовлетворении социальных потребностей граждан, установлении верховенства закона и решении других важных вопросов. Для выполнения требований нашего народа назрела необходимость принятия новой Конституции.Садыр Жапаров
В заявлении говорится, что восстановление прав граждан принимать новый Основной закон всенародным голосованием «не является шагом назад или возвратом к Конституциям, принятым при Акаеве и Бакиеве». Садыр Жапаров считает, что реформу следует рассматривать как возвращение народу возможности участвовать в решении вопросов государственного устройства, а также других важных вопросов государственного значения.
«Всего дней 20 назад противники реформ кричали: «Они готовят Конституцию за закрытыми дверями и принимают ее, не вынося на суд общественности». Теперь, когда проект Основного закона вынесен на общественное обсуждение, они снова выступают против этого, сбивают людей с толку, заявляя, что «есть нарушения закона». Если мы хотим обновления и в последующем жить в развитом государстве, мы должны пойти на настоящие реформы», — добавил Садыр Жапаров.
Проект Конституции, вынесенный на суд общественности, написан не в пользу одного человека или отдельной группы, как это было в 2010 году. Позор тем, кто преследуя свои личные интересы, кричит на пустом месте.Садыр Жапаров
80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.