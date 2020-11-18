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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Еще одно заявление об участии отозвано из ЦИК

Одна из претенденток на должность президента передумала участвовать в выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, в ЦИК с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в выборах, обратилась Карагач Исмаилова.

Отметим, что ранее свои документы отозвали политолог Бакыт Бакетаев и директор деятельности широкого профиля «Элдик» Жыпаркул Тургуналиев.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Таким образом, сейчас осталось 62 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173543/
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