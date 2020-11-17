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Власть

Правительство начинает реформу государственных органов

Правительство начинает реформу государственных органов. Об этом на заседании межведомственной комиссии заявил руководитель аппарата кабмина Бакыт Аманбаев.

По его данным, в Кыргызстане на госслужбе работает 17 тысяч 486 чиновников, на муниципальной службе — 9 тысяч 750. Из них 99 — на политических должностях.

«Мы должны требовать от госслужащих моральной чистоты, мы выступаем против предательства и безделья. Просто так просидеть день на работе не удастся. Будем вести борьбу со всеми проявлениями коррупции», — заявил Бакыт Аманбаев.

По его данным, в стране каждый 347-й человек — чиновник.

«На содержание чиновников тратятся огромные деньги. Но толку от работы госорганов мало. Поэтому сфера требует реформы», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173415/
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