Правительство начинает реформу государственных органов. Об этом на заседании межведомственной комиссии заявил руководитель аппарата кабмина Бакыт Аманбаев.

По его данным, в Кыргызстане на госслужбе работает 17 тысяч 486 чиновников, на муниципальной службе — 9 тысяч 750. Из них 99 — на политических должностях.

«Мы должны требовать от госслужащих моральной чистоты, мы выступаем против предательства и безделья. Просто так просидеть день на работе не удастся. Будем вести борьбу со всеми проявлениями коррупции», — заявил Бакыт Аманбаев.

По его данным, в стране каждый 347-й человек — чиновник.

«На содержание чиновников тратятся огромные деньги. Но толку от работы госорганов мало. Поэтому сфера требует реформы», — отметил он.