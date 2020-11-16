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Власть

Депутат предлагает сократить число судей Конституционной палаты

Депутат парламента Омурбек Бакиров предлагает сократить число судей Конституционной палаты. Законопроект представлен на общественное обсуждение.

По мнению нардепа, в КП могут заседать 9 судей, а не 11 как сейчас. Он отметил, что сокращение нужно ради «достижения рационального и эффективного функционирования Конституционной палаты». 

«Исследования количественного состава органов конституционного контроля показывают, что необоснованное увеличение количества судей приводит к определенным трудностям. Каждый судья приходит в суд со своим жизненным опытом, установками и представлениями о правильном, поэтому при большом размере суда достичь компромисса и сбалансированного решения становится затруднительным», — говорится  в справке-обосновании.

Омурбек Бакиров добавил, что конституционные суды Грузии, Армении и Азербайджана состоят из девяти судей, в Таджикистане Узбекистане и Казахстане — семи судей, это наименьший количественный состав.

Автор подчеркнул, что количественный состав судей Конституционной палаты является чрезмерным и неоправданно высоким с учетом численности населения страны и количества поступающих в КП обращений по вопросам конституционного контроля.

Еще одной причиной сокращения количества судей являются проблемы с дефицитом республиканского бюджета. Реализация инициативы позволит сэкономить 2 миллиона 534 тысячи 24 сома в год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173136/
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