Выборы президента. Уведомления об участии подали 63 человека

Центризбирком завершил прием заявлений о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Всего в выборах изъявили желание участвовать 65 человек, но политолог Бакыт Бакетаев и директор деятельности широкого профиля «Элдик» Жыпаркул Тургуналиев отозвали свои заявления.
Отмечается, что 62 гражданина стали самовыдвиженцами, один — выдвинут от политической партии.
Среди кандидатов восемь женщин и 55 мужчин. Это:
- лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров;
- председатель политической партии «Эл учун» («За народ») Арстан Абдылдаев (Арстан Алай);
- экономист Кубан Чороев;
- активист Назарбек Нышанов;
- бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов;
- экс-торага Жогорку Кенеша Канат Исаев;
- пенсионер Абдыкаар Сыдыков;
- лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев;
- активист Нурлан Мотуев;
- бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев;
- советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев;
- экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова;
- экс-член правления Российско-Кыргызского фонда развития Аймен Касенов;
- экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков;
- бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров;
- заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова;
- экс-депутат ЖК Садык Шер-Нияз;
- президент общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков;
- временно неработающий Илгиз Товкеев;
- бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов;
- президент общественного фонда «Куудул-Аралаш» Жамбылбек Камчиев;
- директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек;
- правозащитница Токтайым Уметалиева;
- президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев;
- генеральный директор ОАО «Шоппинг онлайн центр» Медер Болгомбаев;
- декан КНУ имени Жусупа Баласагына Анар Зарипова;
- директор фонда «Дербиш» Куттуумидин Базаркулов;
- временно неработающий Бакыт Романов;
- директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС» Турсунбек Жумабеков;
- генеральный директор ОсОО KG Group Имамидин Ташов;
- неработающий Ербол Токтогулов;
- учитель Карагач Исмаилова;
- экс-министр юстиции Марат Кайыпов;
- генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане», экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу;
- экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов;
- поэт Темирлан Ормуков;
- и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров;
- депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев;
- адвокат Орозбек Мадинов;
- пенсионерка Анаркуль Араева;
- председатель общественного объединения «Балыкчи Ак-Жол Ынтымагы» Акжолтой Тукунов;
- экс-парламентарий Равшан Джеенбеков;
- предприниматель Тынчтык Акжолтоев;
- безработный Айбек Эркетаев;
- директор ОсОО «Дари Строй» Санжарбек Энназаров;
- учитель начальных классов Юлия Лилиенталь;
- безработный Чынгыз Капаров;
- безработный Жаныбек Суйуналиев;
- старший преподаватель Бишкекского многопрофильного горного колледжа Жеенбек Искендеров;
- бывший вице-спикер Кубанычбек Исабеков;
- пенсионер Базарбай Темишев;
- председатель ОФ «Институт мира и развития Центральной Азии» Бактыбек Жумагулов;
- президент Федерации пауэрлифтинга КР Бакыт Керимбеков;
- адвокат Елена Клипачева;
- экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров;
- экс-министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;
- временно неработающий Кубанычбек Токтосунов;
- начальник отдела МП «Бишкекский санитарный полигон» Адилет Маматов;
- директор ОсОО «Сервискомп KG» Султан Аджиматов;
- генеральный директор ОсОО МКК «М Булак» Бабыржан Тольбаев;
- бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев;
- временно неработающий Мирлан Калыбеков;
- депутат Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев.
Напомним, что до 6 декабря кандидаты должны подать в ЦИК необходимые документы. При этом Центризбирком напоминает, что избирательный залог и подписные листы нужно сдать до 3 декабря включительно.
Президентские выборы состоятся 10 января 2021 года.