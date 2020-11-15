Выборы президента. Уведомления об участии подали 63 человека

Центризбирком завершил прием заявлений о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Всего в выборах изъявили желание участвовать 65 человек, но политолог Бакыт Бакетаев и директор деятельности широкого профиля «Элдик» Жыпаркул Тургуналиев отозвали свои заявления.

Отмечается, что 62 гражданина стали самовыдвиженцами, один — выдвинут от политической партии.

Среди кандидатов восемь женщин и 55 мужчин. Это:

лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров ;

; председатель политической партии «Эл учун» («За народ») Арстан Абдылдаев (Арстан Алай) ;

; экономист Кубан Чороев ;

; активист Назарбек Нышанов ;

; бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов ;

; экс-торага Жогорку Кенеша Канат Исаев ;

; пенсионер Абдыкаар Сыдыков ;

; лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев ;

; активист Нурлан Мотуев ;

; бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев ;

; советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев ;

; экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова ;

; экс-член правления Российско-Кыргызского фонда развития Аймен Касенов ;

; экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков ;

; бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров ;

; заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова ;

; экс-депутат ЖК Садык Шер-Нияз ;

; президент общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков ;

; временно неработающий Илгиз Товкеев ;

; бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов ;

; президент общественного фонда «Куудул-Аралаш» Жамбылбек Камчиев ;

; директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек ;

; правозащитница Токтайым Уметалиева ;

; президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев ;

; генеральный директор ОАО «Шоппинг онлайн центр» Медер Болгомбаев ;

; декан КНУ имени Жусупа Баласагына Анар Зарипова ;

; директор фонда «Дербиш» Куттуумидин Базаркулов ;

; временно неработающий Бакыт Романов ;

; директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС» Турсунбек Жумабеков ;

; генеральный директор ОсОО KG Group Имамидин Ташов ;

; неработающий Ербол Токтогулов ;

; учитель Карагач Исмаилова ;

; экс-министр юстиции Марат Кайыпов ;

; генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане», экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу ;

; экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов ;

; поэт Темирлан Ормуков ;

; и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров ;

; депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев ;

; адвокат Орозбек Мадинов ;

; пенсионерка Анаркуль Араева ;

; председатель общественного объединения «Балыкчи Ак-Жол Ынтымагы» Акжолтой Тукунов ;

; экс-парламентарий Равшан Джеенбеков ;

; предприниматель Тынчтык Акжолтоев ;

; безработный Айбек Эркетаев ;

; директор ОсОО «Дари Строй» Санжарбек Энназаров ;

; учитель начальных классов Юлия Лилиенталь ;

; безработный Чынгыз Капаров ;

; безработный Жаныбек Суйуналиев ;

; старший преподаватель Бишкекского многопрофильного горного колледжа Жеенбек Искендеров;

бывший вице-спикер Кубанычбек Исабеков ;

; пенсионер Базарбай Темишев;

председатель ОФ «Институт мира и развития Центральной Азии» Бактыбек Жумагулов ;

президент Федерации пауэрлифтинга КР Бакыт Керимбеков ;

адвокат Елена Клипачева ;

экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров ;

экс-министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров ;

временно неработающий Кубанычбек Токтосунов ;

начальник отдела МП «Бишкекский санитарный полигон» Адилет Маматов ;

; директор ОсОО «Сервискомп KG» Султан Аджиматов ;

; генеральный директор ОсОО МКК «М Булак» Бабыржан Тольбаев ;

; бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев ;

; временно неработающий Мирлан Калыбеков ;

; депутат Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев.

Напомним, что до 6 декабря кандидаты должны подать в ЦИК необходимые документы. При этом Центризбирком напоминает, что избирательный залог и подписные листы нужно сдать до 3 декабря включительно.

Президентские выборы состоятся 10 января 2021 года.