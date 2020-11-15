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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Уведомления об участии подали 63 человека

Центризбирком завершил прием заявлений о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Всего в выборах изъявили желание участвовать 65 человек, но политолог Бакыт Бакетаев и директор деятельности широкого профиля «Элдик» Жыпаркул Тургуналиев отозвали свои заявления.

Отмечается, что 62 гражданина стали самовыдвиженцами, один — выдвинут от политической партии.
Среди кандидатов восемь женщин и 55 мужчин. Это:

  • лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров;
  • председатель политической партии «Эл учун» («За народ») Арстан Абдылдаев (Арстан Алай);
  • экономист Кубан Чороев;
  • активист Назарбек Нышанов;
  • бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов;
  • экс-торага Жогорку Кенеша Канат Исаев;
  • пенсионер Абдыкаар Сыдыков;
  • лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев;
  • активист Нурлан Мотуев;
  • бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев;
  • советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев;
  • экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова;
  • экс-член правления Российско-Кыргызского фонда развития Аймен Касенов;
  • экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков;
  • бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров;
  • заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова;
  • экс-депутат ЖК Садык Шер-Нияз;
  • президент общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков;
  • временно неработающий Илгиз Товкеев;
  • бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов;
  • президент общественного фонда «Куудул-Аралаш» Жамбылбек Камчиев;
  • директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек;
  • правозащитница Токтайым Уметалиева;
  • президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев;
  • генеральный директор ОАО «Шоппинг онлайн центр» Медер Болгомбаев;
  • декан КНУ имени Жусупа Баласагына Анар Зарипова;
  • директор фонда «Дербиш» Куттуумидин Базаркулов;
  • временно неработающий Бакыт Романов;
  • директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС» Турсунбек Жумабеков;
  • генеральный директор ОсОО KG Group Имамидин Ташов;
  • неработающий Ербол Токтогулов;
  • учитель Карагач Исмаилова;
  • экс-министр юстиции Марат Кайыпов;
  • генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане», экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу;
  • экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов;
  • поэт Темирлан Ормуков;
  • и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров;
  • депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев;
  • адвокат Орозбек Мадинов;
  • пенсионерка Анаркуль Араева;
  • председатель общественного объединения «Балыкчи Ак-Жол Ынтымагы» Акжолтой Тукунов;
  • экс-парламентарий Равшан Джеенбеков;
  • предприниматель Тынчтык Акжолтоев;
  • безработный Айбек Эркетаев;
  • директор ОсОО «Дари Строй» Санжарбек Энназаров;
  • учитель начальных классов Юлия Лилиенталь;
  • безработный Чынгыз Капаров;
  • безработный Жаныбек Суйуналиев;
  • старший преподаватель Бишкекского многопрофильного горного колледжа Жеенбек Искендеров;
  • бывший вице-спикер Кубанычбек Исабеков;
  • пенсионер Базарбай Темишев;
  • председатель ОФ «Институт мира и развития Центральной Азии» Бактыбек Жумагулов;
  • президент Федерации пауэрлифтинга КР Бакыт Керимбеков;
  • адвокат Елена Клипачева;
  • экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров;
  • экс-министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;
  • временно неработающий Кубанычбек Токтосунов;
  • начальник отдела МП «Бишкекский санитарный полигон» Адилет Маматов;
  • директор ОсОО «Сервискомп KG» Султан Аджиматов;
  • генеральный директор ОсОО МКК «М Булак» Бабыржан Тольбаев;
  • бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев;
  • временно неработающий Мирлан Калыбеков;
  • депутат Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев.

Напомним, что до 6 декабря кандидаты должны подать в ЦИК необходимые документы. При этом Центризбирком напоминает, что избирательный залог и подписные листы нужно сдать до 3 декабря включительно.

Президентские выборы состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173075/
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