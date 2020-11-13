Мораторий на законы против СМИ инициирует Министерство культуры

Министерство культуры, информации и туризма представило концепцию информационной политики. Презентация состоялась на практической конференции.

По словам главы ведомства Нуржигита Кадырбекова, в основу документа легли паритетность сотрудничества между госорганами и СМИ, поддержка свободы слова, реформирование государственных изданий.

Предусмотрено введение моратория на принятие законопроектов, направленных против свободы слова.

«Этот мораторий не должен носить временные рамки. Право на свободу слова фундаментальное, а не конституционное», — отметил Нуржигит Кадырбеков.

В рамках концепции будут инициированы предложения, направленные на защиту журналистов.

В Уголовный кодекс предлагается вернуть статью, предусматривающую наказание за воспрепятствование деятельности журналиста. По мнению министра культуры, такая статья должна стать заслоном для чиновников, пытающихся злоупотребить своими полномочиями в общении с журналистами.

Разработчики подчеркивают, что принципы концепции будут обсуждаться и дорабатываться.