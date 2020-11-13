17:12
USD 84.51
EUR 99.61
RUB 1.10
Власть

Мораторий на законы против СМИ инициирует Министерство культуры

Министерство культуры, информации и туризма представило концепцию информационной политики. Презентация состоялась на практической конференции.

По словам главы ведомства Нуржигита Кадырбекова, в основу документа легли паритетность сотрудничества между госорганами и СМИ, поддержка свободы слова, реформирование государственных изданий.

Предусмотрено введение моратория на принятие законопроектов, направленных против свободы слова.

«Этот мораторий не должен носить временные рамки. Право на свободу слова фундаментальное, а не конституционное», — отметил Нуржигит Кадырбеков.

В рамках концепции будут инициированы предложения, направленные на защиту журналистов.

В Уголовный кодекс предлагается вернуть статью, предусматривающую наказание за воспрепятствование деятельности журналиста. По мнению министра культуры, такая статья должна стать заслоном для чиновников, пытающихся злоупотребить своими полномочиями в общении с журналистами. 

Разработчики подчеркивают, что принципы концепции будут обсуждаться и дорабатываться. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/172956/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Иски Матраимовых против СМИ. Суд отложили из-за неявки истцов
Пресс-секретарь Садыра Жапарова ответила на заявление медиасообщества
Медиасообщество просит Садыра Жапарова публично поддержать независимые СМИ
Непраздничные даты кыргызской журналистики — 5. Timeline
Агрессия сторонников. Садыр Жапаров признался, что не может их контролировать
Медиасообщество призывает власти расследовать факты нападения на журналистов
Сотрудники «ЭлТР» временно возобновили работу: ждут решения правительства
Экс-президент проиграл другим политическим деятелям и партиям в социальных сетях
Нападки на свободу слова. Эффект перевернутых граблей
После очередного переворота свобода слова в Кыргызстане снова под угрозой
Популярные новости
Садыр Жапаров о&nbsp;лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента Садыр Жапаров о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на&nbsp;потребление электричества Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Помогите! Садыр Жапаров обратился к&nbsp;главам посольств с&nbsp;просьбой о&nbsp;помощи Помогите! Садыр Жапаров обратился к главам посольств с просьбой о помощи
Выборы президента. ЦИК не&nbsp;зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
13 ноября, пятница
16:48
The Economist о Садыре Жапарове, который больше всех выиграл от беспорядков The Economist о Садыре Жапарове, который больше всех вы...
16:41
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону
16:33
Мораторий на законы против СМИ инициирует Министерство культуры
16:29
В Музее ИЗО из-за прорыва трубы затопило вводный зал
16:18
Введен мораторий на выдачу новых лицензий на золото, серебро и медь