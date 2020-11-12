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Власть

Садыр Жапаров рассказал, кого намерен выпустить из тюрем и колоний

Рассматривается вопрос о помиловании 2 тысяч осужденных. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, пенитенциарная система страны нуждается в реформировании.

«В тюрьмах Кыргызстана в основном бедные и простые люди. Там не сидят дети ни одного чиновника. Есть много тех, кто осужден несправедливо. Они жертвы нашей коррумпированной системы правоохранительных органов. Как известно, сотрудники милиции ради статистики шьют уголовные дела, невиновным лицам подсовывают анашу, оружие», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, в первую очередь помилование получат женщины с маленькими детьми.

«Заявления на помилование подали 2 тысячи человек. Свободу не получат те, кто осужден по тяжким статьям Уголовного кодекса, те, кто совершил убийство, и члены ОПГ. Мы должны вернуть матерей детям и в семьи. Так мы сэкономим бюджетные средства, так как на содержание осужденных тратятся миллиарды», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172770/
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