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Власть

Садыр Жапаров поддерживает инициативу сбора денег для выплаты внешнего долга

«Сбор денег для выплаты внешнего долга — это инициатива народа», — заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Отметим, правительство открыло спецсчет для добровольного сбора денег от народа для выплаты внешнего долга.

«Это инициатива народа, предложение поступило от бизнесменов, богатых людей. Да, есть люди, которые против такого метода сбора средств для выплаты внешнего долга. Деньги могут внести только по собственному желанию. Никто никого не принуждает. Кто не хочет — не надо сердиться. По спецсчету я не видел информацию в соцсетях, видимо, еще активно не информируют», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее Садыр Жапаров заявил, что для выплаты долга КНР правительство ищет источники.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172762/
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