14:28
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Власть

У Садыра Жапарова нет нерешаемых вопросов: ищет источники для выплаты долга КНР

Правительство Кыргызстана не планирует обмен месторождениями и землями с Китаем. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Он опроверг информацию о передаче Китаю участка Жетим-Тоо.

«Ни один метр Жетим-Тоо не будет передан Китаю. Мы ищем источники для выплаты долга. Этот вопрос будет решен. Нет нерешаемых вопросов», — заявил Садыр Жапаров.

Он также ответил, что месторождения, которые работали до смены власти, должны продолжить разработку. «Инвесторы по проекту «Джеруй» получили лицензию ранее, поэтому продолжат работу», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172751/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Дайте факты! Садыр Жапаров в ответ на преследование инвесторов
Садыр Жапаров обещает, что в Кыргызстане не будет диктатуры
Пресс-конференцию Садыра Жапарова сократили: ждет беседы с Михаилом Мишустиным
Первая пресс-конференция Садыра Жапарова. Текстовая трансляция
Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий и. о. президента
На пресс-конференцию Садыра Жапарова аккредитовалось 148 журналистов
В Генпрокуратуре кадровые перестановки. Первым заместителем стал Нуркамал Набиев
Садыр Жапаров забраковал некоторых кандидатов в судьи: сомнительная репутация
Выборы по новым правилам. Подписаны поправки в избирательное законодательство
В Таш-Кумыре уволился мэр
Популярные новости
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на&nbsp;потребление электричества Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Конфликт в&nbsp;Нагорном Карабахе. В&nbsp;Ереване начались массовые беспорядки Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки
Выборы президента. ЦИК не&nbsp;зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова
Выборы президента. Адахан Мадумаров не&nbsp;рассматривает союз с&nbsp;Садыром Жапаровым Выборы президента. Адахан Мадумаров не рассматривает союз с Садыром Жапаровым
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
12 ноября, четверг
14:20
У Садыра Жапарова нет нерешаемых вопросов: ищет источники для выплаты долга КНР У Садыра Жапарова нет нерешаемых вопросов: ищет источни...
14:13
Дайте факты! Садыр Жапаров в ответ на преследование инвесторов
14:13
Садыр Жапаров обещает, что в Кыргызстане не будет диктатуры
14:00
Вузы в черном списке. Когда начнут пересматривать лицензии?
13:57
Пресс-конференцию Садыра Жапарова сократили: ждет беседы с Михаилом Мишустиным