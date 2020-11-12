У Садыра Жапарова нет нерешаемых вопросов: ищет источники для выплаты долга КНР

Правительство Кыргызстана не планирует обмен месторождениями и землями с Китаем. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Он опроверг информацию о передаче Китаю участка Жетим-Тоо.

«Ни один метр Жетим-Тоо не будет передан Китаю. Мы ищем источники для выплаты долга. Этот вопрос будет решен. Нет нерешаемых вопросов», — заявил Садыр Жапаров.

Он также ответил, что месторождения, которые работали до смены власти, должны продолжить разработку. «Инвесторы по проекту «Джеруй» получили лицензию ранее, поэтому продолжат работу», — сказал он.