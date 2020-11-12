Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров прокомментировал уголовное дело в отношении своей сестры Райкуль Жапаровой.

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По его словам, уголовное дело было возбуждено по политическим мотивам.

«Я не знаю лично Эркина Асрандиева и даже не был в курсе, что он был вице-премьер-министром. Когда мы пришли к власти, в первый же день я посмотрел резюме Санжара Муканбетова и Эркина Асрандиева, предложил их кандидатуры на должность первого вице-премьера, но те отказались. Потом аппарат предложил эту должность Артему Новикову, тот согласился. Я видел, что писал о моей сестре Эркин Асрандиев, о том, что моя сестра якобы причастна к выводу денег из банка «Иссык-Куль». Это был политический заказ, дело возбудили только из политических соображений. Я могу представить копии, и вы сами в этом убедитесь», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава «Инвестбанка «Иссык-Куль» Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Жапарова попросила политического убежища в Польше.