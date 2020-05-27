Сестра Садыра Жапарова просит политического убежища в Польше

Бывший председатель правления инвестбанка «Иссык-Куль» и сестра экс-нардепа Садыра Жапарова Райкуль Жапарова заявила, что намерена просить политического убежища. Отметим, что ее задержали 22 мая в Польше. Заявление Райкуль Жапаровой распространил ее брат Доолот Жапаров.

В нем говорится, что она невиновна, а ее уголовное дело дважды рассматривал Первомайский районный суд Бишкека и один раз — Свердловский. Все три раза состава преступления в ее действиях не нашли. Затем дело вернули в прокуратуру.

Райкуль Жапарова утверждает, что ее преследуют в уголовном порядке, чтобы оказать давление на брата Садыра Жапарова.

Райкуль Жапарова заметила: она была на допросе в Польше. «Слава богу, здесь не Кыргызстан, где царят несправедливость и беззаконие. Это Европа. Права человека, закон, справедливость здесь превыше всего. Просто так не выдадут несправедливым властям. Мы планируем получить гражданство Польши. Мы хотим жить в стране, где не топчут права человека», — указала она в заявлении.

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Райкуль Жапарову заочно признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Соучастие в преступлении, в легализации (отмывании) преступных доходов», «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций» и осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину объявили в межгосударственный розыск, в том числе и по линии Интерпола.

Генеральная прокуратура КР решает вопрос ее экстрадиции.

Райкуль Жапарова — родная сестра экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Она является бывшим председателем правления банка «Иссык-Куль». Бывший владелец банка Болот Байкожоев заявил, что Садыр Жапаров вместе с приближенным Бакиева Евгением Гуревичем захватил его банк, через который отмывали деньги. В 2004 году завели уголовное дело о присвоении $400 тысяч инвестбанка «Иссык-Куль».