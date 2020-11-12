14:28
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Садыр Жапаров обещает, что в Кыргызстане не будет диктатуры

«Народ Кыргызстана не допустит диктатуру», — заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров на пресс-конференции, отвечая на вопрос 24.kg о том, что в новом Основном законе хотят сосредоточить всю власть в руках президента.  

Он сообщил, что уже создана комиссия по изменению Конституции.

«Эксперты уже готовят новый проект Конституции. После того как они подготовят проект, он будет предложен парламенту. Тогда уже парламент решит, как и что изменится. Я могу отметить, что конституционная реформа это требование народа», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, комиссия будет учитывать мнение общественности и политиков.

«Насколько мне известно, предлагается ввести норму о 35 мандатах по одномандатному округу и 55 мандатов по партийному списку. Всего будет 90 депутатов. По моему предложению парламент будет обсуждать изменение в Конституцию в прямом эфире. Все будет открыто для народа», — сказал он.

Садыр Жапаров заверил, что полномочия президента не будут усилены.

«Не надо бояться, что придет диктатура. Наш народ не допустит диктатуру. У меня нет таких мыслей. Мы знаем, что у нас в стране против диктатуры прошло две революции», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172737/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
У Садыра Жапарова нет нерешаемых вопросов: ищет источники для выплаты долга КНР
Дайте факты! Садыр Жапаров в ответ на преследование инвесторов
Пресс-конференцию Садыра Жапарова сократили: ждет беседы с Михаилом Мишустиным
Первая пресс-конференция Садыра Жапарова. Текстовая трансляция
Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий и. о. президента
На пресс-конференцию Садыра Жапарова аккредитовалось 148 журналистов
В Генпрокуратуре кадровые перестановки. Первым заместителем стал Нуркамал Набиев
Садыр Жапаров забраковал некоторых кандидатов в судьи: сомнительная репутация
Выборы по новым правилам. Подписаны поправки в избирательное законодательство
В Таш-Кумыре уволился мэр
Популярные новости
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на&nbsp;потребление электричества Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Конфликт в&nbsp;Нагорном Карабахе. В&nbsp;Ереване начались массовые беспорядки Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки
Выборы президента. ЦИК не&nbsp;зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова
Выборы президента. Адахан Мадумаров не&nbsp;рассматривает союз с&nbsp;Садыром Жапаровым Выборы президента. Адахан Мадумаров не рассматривает союз с Садыром Жапаровым
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
12 ноября, четверг
14:20
У Садыра Жапарова нет нерешаемых вопросов: ищет источники для выплаты долга КНР У Садыра Жапарова нет нерешаемых вопросов: ищет источни...
14:13
Дайте факты! Садыр Жапаров в ответ на преследование инвесторов
14:13
Садыр Жапаров обещает, что в Кыргызстане не будет диктатуры
14:00
Вузы в черном списке. Когда начнут пересматривать лицензии?
13:57
Пресс-конференцию Садыра Жапарова сократили: ждет беседы с Михаилом Мишустиным