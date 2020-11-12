Садыр Жапаров обещает, что в Кыргызстане не будет диктатуры

«Народ Кыргызстана не допустит диктатуру», — заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров на пресс-конференции, отвечая на вопрос 24.kg о том, что в новом Основном законе хотят сосредоточить всю власть в руках президента.

Он сообщил, что уже создана комиссия по изменению Конституции.

«Эксперты уже готовят новый проект Конституции. После того как они подготовят проект, он будет предложен парламенту. Тогда уже парламент решит, как и что изменится. Я могу отметить, что конституционная реформа это требование народа», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, комиссия будет учитывать мнение общественности и политиков.

«Насколько мне известно, предлагается ввести норму о 35 мандатах по одномандатному округу и 55 мандатов по партийному списку. Всего будет 90 депутатов. По моему предложению парламент будет обсуждать изменение в Конституцию в прямом эфире. Все будет открыто для народа», — сказал он.

Садыр Жапаров заверил, что полномочия президента не будут усилены.

«Не надо бояться, что придет диктатура. Наш народ не допустит диктатуру. У меня нет таких мыслей. Мы знаем, что у нас в стране против диктатуры прошло две революции», — добавил он.