Первая пресс-конференция Садыра Жапарова. Текстовая трансляция

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня проводит пресс-конференцию для журналистов. По данным пресс-службы, на мероприятие аккредитовались 148 журналистов из 86 республиканских и зарубежных СМИ.
24.kg ведет текстовую трансляцию. Встреча проходит в большом зале ОТРК. Ранее пресс-конференции первых лиц страны проводились в государственной резиденции «Ала-Арча».
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Сообщается, что пресс-конференция начнется в 14.00.
За два часа до начала пресс-конференции стало известно, что сегодня Садыр Жапаров сложит полномочия исполняющего обязанности президента. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Талант Мамытов.
Он добавил, что, возможно, об этом будет объявлено на пресс-конференции.
Пресс-конференция пройдет в студии ОТРК, где обычно проводятся ток-шоу. Как отметили в пресс-службе, перевода на русский язык не будет. Организаторы еще не определились с форматом проведения, пока неясно, как будут задавать вопросы - в порядке живой очереди, поднятием руки или по предварительной записи.