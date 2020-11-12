Первая пресс-конференция Садыра Жапарова. Текстовая трансляция

За два часа до начала пресс-конференции стало известно, что сегодня Садыр Жапаров сложит полномочия исполняющего обязанности президента. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Талант Мамытов.

Он добавил, что, возможно, об этом будет объявлено на пресс-конференции.