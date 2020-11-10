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Власть

Медиасообщество просит Садыра Жапарова публично поддержать независимые СМИ

Выступление Садыра Жапарова в День информации и печати может сформировать негативное отношение к журналистам. Медиасообщество сделало заявление по поводу высказывания и. о. президента в адрес СМИ.

В нем говорится, что медиаорганизации Кыргызстана выражают крайнюю обеспокоенность по поводу публичного заявления, сделанного и. о. президента Садыром Жапаровым в День информации и печати, способного сформировать негативные стереотипные представления по отношению к журналистам и тем самым представляющего собой угрозу для свободной прессы в Кыргызстане.

Медиапредставители указывают, что пандемия COVID-19 доказала — СМИ играют решающую роль в информировании граждан о существующих проблемах и распространении сведений о том, как власть реагирует на эти вызовы. «Несмотря на тяжелые условия работы, стресс, усталость и риск заболеть, журналисты все это время выполняли и продолжают выполнять свою функцию, информируя население о происходящих значимых событиях и явлениях. Заявление, обвиняющее журналистов в искажении информации, не подкреплено конкретными фактами», — сказано в заявлении.

Однако достаточно только взглянуть на группы в соцсетях в поддержку Садыра Жапарова, чтобы убедиться, что его сторонники восприняли это как сигнал: если критикуют Жапарова или его команду, значит, этому СМИ нельзя доверять.

из совместного заявления медиасообщества

В медиаорганизациях считают, что словесные атаки и. о. президента на СМИ привели к тому, что журналисты стали мишенью угроз и преследования в соцсетях и во время освещения протестов в октябре в отношении представителей ряда СМИ, выполняющих свои профессиональные обязанности, оказывалось всяческое давление со стороны сторонников нынешнего и. о. президента.

Поэтому такие заявления Садыра Жапарова безответственны и опасны.

Они также дискредитируют деятельность журналистов, значительно усложняя их работу по освещению общественно значимых событий.

«Мы призываем и. о. президента публично признать и подтвердить роль свободных СМИ в демократическом обществе и воздерживаться от дискредитации журналистов. Для обеспечения наибольшего равного и справедливого доступа к информации предлагаем начать проводить регулярные пресс-конференции для СМИ и избегать политического фаворитизма», — отмечает медиасообщество.

Они напоминают также Садыру Жапарову, что именно свобода печати позволяет гражданам лучше узнать об идеях и позициях политических лидеров и сформулировать свое личное к ним отношение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172436/
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