Агрессия сторонников. Садыр Жапаров признался, что не может их контролировать

Сегодня исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров поздравил и неформально пообщался с журналистами в госрезиденции «Ала-Арча».

Его спросили, как он намерен обеспечивать безопасность журналистов от его сторонников, которые на митингах грозили сжечь офисы ведущих СМИ.

«Из 6,5 миллиона населения 6 миллионов — это мои сторонники. Я не могу их всех контролировать», — сказал Садыр Жапаров, добавив, что «свобода слова будет, мы никого преследовать не будем».

Журналисты — это четвертая власть. От вас многое зависит. Вы должны правильную информацию подавать. Садыр Жапаров

На вопрос, что значит «правильная информация», он заявил: «Некоторые журналисты намеренно искажают информацию, чтобы ударить по нам».

Садыр Жапаров отметил, что не против мемов и карикатур. «Как хотите и что хотите, делайте», — добавил он.

Садыр Жапаров также обещал, что разберется в деле «Вечернего Бишкека».