В БГК снова подняли вопрос возврата городу школы № 71, где сейчас интернат

Вопрос возврата городу школы № 71 поднял на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку депутат Чынгыз Жумалиев.

Он напомнил, что в 2014 году на базе общеобразовательного учреждения создан интернат для сирот, где сейчас проживает около 100-150 детей из регионов. По словам нардепа, жители микрорайона № 12 не хотят отдавать сюда детей, потому что в аттестатах потом указан дом-интернат.

«В 2014-м турецкая сторона вложила около $2 миллионов, сделала там хороший ремонт. Там есть свой бассейн, стадион, два футбольных поля построили мигранты, живущие в США. Там могут обучаться около 1 тысячи 250 детей. Может, изучим совместно этот вопрос, внесем в правительство, но школу нужно вернуть городу. Огромный микрорайон, а школы нет. Ближайшая в микрорайоне № 11, но она тоже не может столько ребят вместить», — предложил он.

Чынгыз Жумалиев добавил, что взамен муниципалитет мог бы предложить построить или предоставить другое здание для размещения детей-сирот. «Это даже нецелесообразно, что в школе, рассчитанной на 1 тысячу 250 человек, живет и учится около 150», — подытожил он.

С ним согласилась и депутат Валентина Лисниченко. Она заметила, что Бишкекский городской кенеш был против передачи здания дому-интернату.

Отметим, что тема возврата школы поднимается не в первый раз. Экс-градоначальник Азиз Суракматов предлагал разобраться в вопросе еще в феврале 2019 года.