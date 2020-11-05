Отремонтировать «Белый дом» хотят спонсоры, рассказал Талант Мамытов

Спонсоры предлагают свою помощь для ремонта «Белого дома». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Талант Мамытов.

По его словам, больше всего пострадало техническое оборудование здания.

«Сейчас многие депутаты уже начали сами ремонтировать кабинеты. Кроме этого, некоторые спонсоры предлагают свою помощь. Больше всего трудности с оборудованием. Сломаны компьютеры, микрофоны и видеокамеры», — сказал Талант Мамытов.

Он не уточнил, кто эти спонсоры и какие компании или бизнес представляют.

Парламент создал комиссию по определению ущерба зданию «Белого дома», где также расположен кабинет президента, который тоже пострадал во время беспорядков.