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Власть

Конституционная реформа. Работу комиссии будут транслировать в прямом эфире

В ближайшее время создадут конституционное совещание для проведения реформы Основного закона Кыргызстана. Об этом исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Оша.

Он обещал, что работа конституционного совещания будет открытой и транслироваться в прямом эфире.

«Вы все сможете наблюдать за ее работой. Будет общественное обсуждение, и окончательный вариант вынесем на референдум», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что президентские выборы пройдут без изменений 10 января.

«Парламентские выборы пройдут после конституционной реформы, где-то в марте или апреле», — сказал премьер-министр. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/171730/
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