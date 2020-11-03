Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову

Продолжается рабочая поездка исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова по регионам страны.

Сегодня он находится в Оше. На встрече с местными жителями Садыра Жапарова спросили, почему он оставил Сооронбаю Жээнбекову статус экс-президента.

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«Некоторые политические силы выступали против того, чтобы Сооронбай Жээнбеков получил статус экс-президента. Я по личной инициативе подписал указ о его статусе», — сказал Садыр Жапаров.

Эти слова жители Оша встретили аплодисментами.

«Я принял удар на себя и подписал указ о статусе экс-президента. Это намерение было реализовано для того, чтобы впредь в нашей стране власти менялись мирным и законными путем. Как известно, у нас нет экс-президента. Двух мы прогнали, одного посадили в тюрьму, лишив такого статуса. Нам надо, чтобы статус экс-президента был и сохранился. Надеюсь, меня противники (Сооронбая Жээнбекова. — Прим.ред.24.kg) правильно поймут», — сказал Садыр Жапаров.

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года после длительных, но безуспешных переговоров с политиками, фактически пришедшими к власти после беспорядков на митингах в знак протеста фальсификации итогов парламентских выбров.