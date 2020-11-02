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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в политику

«Уйти из политики в 2017 году — это было мое личное решение», — заявил в прямом эфире радио «Азаттык» бывший лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов.

По его словам, он не намеревался возвращаться в политику после парламентских выборов — 2020.

«Говоря, что уйдут из политики, имеют в виду, что не будут активно вести политическую деятельность. Все политики должны уметь вовремя уходить. Я знаю, после парламентских выборов «Республика» хотела меня выдвинуть на пост премьера, но у меня не было таких намерений», — сказал Омурбек Бабанов.

Политик утверждает, что после событий 5 октября тоже не планировал занять какой-то пост.

«Я пришел на площадь, чтобы призвать все политические силы к единству. Но тогда молодежь не дала мне слова. Потом в 5.00 Алтынбек Сулайманов отправил ко мне своего помощника домой. Несколько политиков вызвали меня в отель «Жаннат». Там они попросили меня временно возглавить правительство до окончания выборов с условием, что я не буду участвовать в выборах», — рассказал он.

9 октября на площади Ала-Тоо прошел митинг, в ходе которого участников закидали камнями и бутылками. Несколько человек получили травмы. Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Фарид Ниязов покинули акцию, оставив своих сторонников на площади.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171656/
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