Реконструкция КПП «Ак-Жол-автодорожный» должна завершиться к декабрю

Вице-премьер-министр Равшан Сабиров посетил пункт пропуска «Ак-Жол-автодорожный» на кыргызско-казахской границе и ознакомился с ходом его реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что, согласно данным Государственной пограничной службы, в настоящее время по плану реконструкции выполнено 55 процентов работ.

Вице-премьер осмотрел строящееся здание и инфраструктуру на контрольно-пропускном пункте и дал ряд поручений.

«Реконструкция пункта пропуска должна быть завершена к декабрю 2020 года. Соответствующие финансовые средства были выделены. Модернизация инфраструктуры должна быть проведена на качественном уровне с установкой современной техники и оборудования. Также стоит обратить внимание на его внешний вид, ведь первые впечатления туристов о стране формируются на пограничных пунктах пропуска», — сказал он.

В правительстве заметили, что реконструкция пункта пропуска включает в себя не только расширение административного блока, но и спортивный городок, небольшой кинологический центр, зону ожидания и парковку.

Модернизация пункта пропуска «Ак-Жол-автодорожный» началась в марте этого года. Работы финансируются из республиканского бюджета. Ранее пропускная способность КПП составляла 10-11 тысяч человек и 800-1 тысячу автомобилей. После завершения всех работ она увеличится вдвое.