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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия зеленых подала уведомление в ЦИК об участии в гонке

Партия зеленых подала уведомление в ЦИК об участии в выборах. Об этом 24.kg сообщили в юридическом отделе ЦИК.

Уточняется, что прием заявок начинается с сегодняшнего дня и продлится до 25 октября. В связи с тем, что выборы повторные, все сроки сокращаются на треть.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Накануне, избирательная комиссия объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты ЖК должны сегодня решить вопрос о снижении суммы залога и порога.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170309/
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