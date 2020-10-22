Выборы-2020. Партия зеленых подала уведомление в ЦИК об участии в гонке

Партия зеленых подала уведомление в ЦИК об участии в выборах. Об этом 24.kg сообщили в юридическом отделе ЦИК.

Уточняется, что прием заявок начинается с сегодняшнего дня и продлится до 25 октября. В связи с тем, что выборы повторные, все сроки сокращаются на треть.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.