Сооронбай Жээнбеков перед отставкой раздал госнаграды помощникам и водителям

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков перед отставкой раздал государственные награды помощникам и сотрудникам своего аппарата. Указ подписан им 9 октября.

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Госнаграды получили 25 человек. В числе награжденных руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев, полпред в Жогорку Кенеше Курманбек Дыйканбаев, завотделом внешней политики Данияр Сыдыков, пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева — они получили почетное звание «Заслуженный работник государственной службы КР».

Такой же награды удостоены заведующая канцелярией Чолпон Абдрахманова, заведующий сектором актов канцелярии Азат Абдысадыр уулу и завотделом политики госуправления и организационно-инспекторской работы Акылбек Орозалиев.

Звания «Заслуженный врач КР» присвоено санитарному врачу Центра госсанэпиднадзора столицы Дильбар Бекиевой и «Заслуженный работник сферы обслуживания населения» — пенсионеру Ыдырысу Молдалиеву.

Еще 16 чиновников получили почетные грамоты, в том числе помощник президента Эрнис Толтоев и водитель Майрамкалы Алиев.

Сооронбай Жээнбеков 15 октября заявил, что подает в отставку с поста президента. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.