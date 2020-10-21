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Власть

Комитет парламента одобрил кандидатуру Курманкула Зулушева на пост генпрокурора

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил кандидатуру Курманкула Зулушева на пост генпрокурора. Решение принято на сегодняшнем заседании комитета.

Курманкул Зулушев — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва. Его кандидатуру на должность генпрокурора предложил премьер-министр Садыр Жапаров.

Сегодня стало известно, что генпрокурор Откурбек Джамшитов подал в отставку. Парламент на сегодняшнем заседании одобрил его заявление.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170208/
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