Комитет парламента одобрил кандидатуру Курманкула Зулушева на пост генпрокурора

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил кандидатуру Курманкула Зулушева на пост генпрокурора. Решение принято на сегодняшнем заседании комитета.

Курманкул Зулушев — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва. Его кандидатуру на должность генпрокурора предложил премьер-министр Садыр Жапаров.

Сегодня стало известно, что генпрокурор Откурбек Джамшитов подал в отставку. Парламент на сегодняшнем заседании одобрил его заявление.