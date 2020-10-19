17:02
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Власть

Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев

Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Ранее Кадыржан Семетеев работал начальником управления посттаможенного контроля ГТС. Еще ранее возглавлял управление по работе с персоналом.

Элнура Мамбетжунушева, проработавшая на посту руководителя ГТС всего несколько дней, вернулась в кресло зама главы службы. Ее назначение на пост главного таможенника страны общественность встретила критикой. Ранее она была фигурантом уголовных дел. Садыр Жапаров посчитал такое назначение поспешным и заменил ее.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169881/
просмотров: 614
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупция на таможне. Установлено 40 участников серых схем Райымбека Матраимова
Цифра дня. 307,7 миллиона сомов составил ущерб от нарушений таможенных законов
Из Кыргызстана пытались вывезти лампочки и цемент на сумму 3 миллиона сомов
В Кыргызстане приостановлено таможенное декларирование товаров
Взятку в 300 тысяч рублей пытался дать кыргызстанец таможеннику в России
Алгоритм проезда через пункт пропуска «Торугарт» обозначили в Таможенной службе
В Таможенной службе ответили Эльдару Абакирову, который заявил о коррупции
Таможенники Кыргызстана задержали незаконный груз риса
Цифра дня. 518 таможенных правонарушений выявили с начала года
Эмильбек Кимсанов назвал виновными в его избиении сотрудников СИЗО-1
Популярные новости
Президент Кыргызстана ушел в&nbsp;отставку Президент Кыргызстана ушел в отставку
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента
Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
19 октября, понедельник
16:54
Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семе...
16:50
Суйунбек Касмамбетов стал руководителем аппарата президента
16:42
Сайт Жогорку Кенеша восстановлен. Неизвестные взломали компьютер с паролями
16:40
Садыр Жапаров просит Нацбанк возобновить трансграничные операции без ограничений
16:37
Вторая волна COVID-19: в Бишкеке 11 стационаров принимают пациентов