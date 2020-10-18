В Баткенской области новый полномочный представитель правительства

Полномочным представителем правительства в Баткенской области стал Жаныбек Жалалов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Теперь уже бывший полпред в регионе Алишер Абдрахманов освобожден от занимаемой должности.

6 октября, после того как в Бишкеке начались беспорядки, чиновник покинул свой пост. Его место самовольно занял член партии «Мекенчил» Бахтияр Калпаев. Однако 8 октября Абдрахманов вновь появился в полпредстве и заявил, что будет работать.