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Власть

В Баткенской области новый полномочный представитель правительства

Полномочным представителем правительства в Баткенской области стал Жаныбек Жалалов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Теперь уже бывший полпред в регионе Алишер Абдрахманов освобожден от занимаемой должности.

6 октября, после того как в Бишкеке начались беспорядки, чиновник покинул свой пост. Его место самовольно занял член партии «Мекенчил» Бахтияр Калпаев. Однако 8 октября Абдрахманов вновь появился в полпредстве и заявил, что будет работать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169765/
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