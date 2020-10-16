Глава ГКНБ обещал прекратить практику «извинений на камеру»

Практика извинений на камеру блогеров, врачей и других граждан прекратится. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, спецслужбы отныне не будут заниматься подобным.

«Я считаю, если человек своими высказываниями нарушил закон, то он должен отвечать за это. А если нарушений не было, то и записывать какие-то извинения не нужно», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, что во время карантина и режима ЧС в Кыргызстане сотрудники ГКНБ распространяли видеоролики с извинениями врачей и блогеров. Их заставляли на камеру просить прощение за ранее распространенную информацию о зараженных врачах, недостатке медикаментов и средств защиты.