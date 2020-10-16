Кадровые перестановки в ГКНБ. Кто еще получил должности

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров продолжает новые назначения в структуре органов власти. Ранее сообщалось, что председателем ГКНБ стал его соратник Камчыбек Ташиев.

В ведомстве произошли другие кадровые перестановки.

Рустам Мамасадыков назначен первым заместителем председателя ГКНБ.

Рысбек Тургамбаев назначен заместителем главы ведомства.

Улан Кимсанов стал еще одним заместителем председателя ведомства.

Бекбосун Апсатаров назначен на должность директора Антикоррупционной службы в ранге первого заместителя председателя ГКНБ.

Соответствующим указом от занимаемой должности освобождены Талант Салиев и Мирлан Турганбеков.