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Власть

Кадровые перестановки в ГКНБ. Кто еще получил должности

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров продолжает новые назначения в структуре органов власти. Ранее сообщалось, что председателем ГКНБ стал его соратник Камчыбек Ташиев. 

В ведомстве произошли другие кадровые перестановки.

  • Рустам Мамасадыков назначен первым заместителем председателя ГКНБ.
  • Рысбек Тургамбаев назначен заместителем главы ведомства.
  • Улан Кимсанов стал еще одним заместителем председателя ведомства.
  • Бекбосун Апсатаров назначен на должность директора Антикоррупционной службы в ранге первого заместителя председателя ГКНБ.

Соответствующим указом от занимаемой должности освобождены Талант Салиев и Мирлан Турганбеков. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/169666/
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