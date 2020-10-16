Кадровые перестановки в ГКНБ. Кто еще получил должности

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров продолжает новые назначения в структуре органов власти. Ранее сообщалось, что председателем ГКНБ стал его соратник Камчыбек Ташиев.
В ведомстве произошли другие кадровые перестановки.
- Рустам Мамасадыков назначен первым заместителем председателя ГКНБ.
- Рысбек Тургамбаев назначен заместителем главы ведомства.
- Улан Кимсанов стал еще одним заместителем председателя ведомства.
- Бекбосун Апсатаров назначен на должность директора Антикоррупционной службы в ранге первого заместителя председателя ГКНБ.
Соответствующим указом от занимаемой должности освобождены Талант Салиев и Мирлан Турганбеков.