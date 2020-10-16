Снизить избирательный порог и залог. В ЖК поддержали поправки в закон о выборах

Парламентский комитет по конституционному законодательству поддержал поправки в избирательное законодательство. Об этом сообщили в отделе комитета.

Уточняется, что речь о снижении избирательного порога и залога. Поскольку режим ЧП снят, можно вносить поправки в конституционные законы. Таким образом, члены комитета поддержали инициативу — снизить порог до 3 процентов и залог до 1 миллиона сомов.

Предварительно выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря.

Напомним, что 6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки.