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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Снизить избирательный порог и залог. В ЖК поддержали поправки в закон о выборах

Парламентский комитет по конституционному законодательству поддержал поправки в избирательное законодательство. Об этом сообщили в отделе комитета.

Уточняется, что речь о снижении избирательного порога и залога. Поскольку режим ЧП снят, можно вносить поправки в конституционные законы. Таким образом, члены комитета поддержали инициативу — снизить порог до 3 процентов и залог до 1 миллиона сомов.

Предварительно выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря.

Напомним, что 6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169655/
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