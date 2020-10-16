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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Повторные выборы в Жогорку Кенеш могут пройти 20 декабря

Повторные парламентские выборы могут быть назначены на 20 декабря. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, повторные выборы в Жогорку Кенеш должны быть проведены в двухмесячный срок и назначены в месячный срок со дня признания итогов выборов 4 октября недействительными.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки.

Как отметила глава ЦИК, в декабре будут назначены новые выборы.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/169532/
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