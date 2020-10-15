Сооронбай Жээнбеков не имел права уходить в отставку при режиме ЧП

Сооронбай Жээнбеков не имел права уходить в отставку, когда в столице введен режим ЧП. Так считает экс-премьер-министр Феликс Кулов.

Он пояснил 24.kg, что подобные решения глава государства не может принимать в период политической дестабилизации.

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«Это безответственный поступок. Есть Конституция, есть закон, и его никто не должен нарушать. Что такого страшного Сооронбаю Жээнбекову сказали премьер-министр Садыр Жапаров и экс-депутат Камчыбек Ташиев, что он тут же сделал заявление, что слагает досрочно полномочия президента? Сооронбай Жээнбеков должен ответить на этот вопрос завтра на заседании парламента. Так велит Конституция. Жогорку Кенеш должен принять его отставку. При этом на заседании должны присутствовать председатель ЦИК, главы Верховного суда, Конституционной палаты, правительство в полном составе», — пояснил Феликс Кулов.

Он добавил, что, согласно Основному закону, если торага отказывается исполнять обязанности президента на переходный период, полномочия возлагаются на главу кабмина. «Но в этом случае Садыр Жапаров не сможет баллотироваться ни в депутаты парламента, ни на пост главы государства», — подчеркнул Феликс Кулов.

Согласно Конституции, досрочные выборы президента назначает Жогорку Кенеш.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке с поста главы государства. Согласно Конституции, исполнять обязанности президента до избрания нового должен был спикер Жогорку Кенеша. Однако и он отказался от полномочий. И. о. президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.