Отставка президента. Феликс Кулов и Омурбек Текебаев рассказали о консультациях

Экс-премьер-министр Феликс Кулов подтвердил 24.kg, что принимал участие в политических консультациях с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

По его словам, в обмене мнениями также принимали участие спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов, президент переходного периода Роза Отунбаева, экс-спикер третьего созыва Марат Султанов, экс-депутат ЖК Омурбек Текебаев, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров, а также другие бывшие министры и депутаты.

«В такой ответственный момент бросать страну на произвол судьбы — преступная халатность», — сказал Феликс Кулов.

Мы все сказали президенту, что он ни в коем случае не должен сейчас уходить в отставку. Это будет должностное преступление. Феликс Кулов

Он добавил, что между Садыром Жапаровым и Сооронбаем Жээнбековым произошло недопонимание. Сооронбай Жээнбеков действительно заявлял, что в течение трех дней примет решение насчет отставки, и он его принял, заявив, что сложит полномочия, как только в стране пройдут парламентские выборы и будут объявлены президентские.

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«Садыр Жапаров свое условие перед сторонниками выполнил. Он поставил ультиматум главе государства согласно прежним договоренностям, и тот согласился уйти в отставку. Но! Только после стабилизации общественно-политической ситуации, когда страна войдет в правовое русло», — подчеркнул Феликс Кулов.

Он сказал, что премьер-министр Садыр Жапаров подъехал на переговоры с Сооронбаем Жээнбековым сегодня, но позже. Ранее сам глава кабмина информировал, что переговоры будут сегодня в 11.00. Время стороны сдвинули — у обоих напряженный график работы.

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сказал 24.kg, что когда они все приехали в госрезиденцию «Ала-Арча», Садыра Жапарова там не было.

«Мы переговорили с президентом. Я сказал, что выходить из этой ситуации нужно только мирным путем», — добавил Омурбек Текебаев.

Президент должен уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового кабмина. Омурбек Текебаев

Напомним, что вчера нардепы повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки главы государства решится в ближайшее время.