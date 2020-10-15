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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» оспаривает решение ЦИК в Верховном суде

Партия «Кыргызстан» оспаривает решение ЦИК о признании выборов-2020 недействительными в Верховном суде. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников. В штабе политорганизации информацию подтвердили.

Известно, что ранее «Кыргызстан» обратился с иском об оспаривании итогов парламентской гонки в административный суд Бишкека. Однако городская инстанция отказала партии в рассмотрении вопроса.

Верховный суд принял заявление «Кыргызстана» и намерен рассмотреть его в ближайшее время.

6 октября ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными. Это произошло под давлением тысячи митингующих, которые вышли на Старую площадь 5 октября в знак протеста против грубейшего нарушения избирательного законодательства и фальсификации итогов кампании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169336/
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