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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Кандидаты в депутаты требуют пересмотреть назначение Аиды Исмаиловой

Кандидаты в депутаты парламента требуют пересмотреть назначение Аиды Исмаиловой на пост вице-премьер-министра. Обращение к президенту и премьеру на своей странице в Facebook разместила медиаэксперт Гульнура Торалиева.

По ее словам, только волонтеры спасали жизни и здоровье людей во время первой волны коронавируса. Чиновница бросила свой пост ради участия в выборах в самый важный момент. Аида Исмаилова не разбирается в системе здравоохранения, социальном секторе, не имеет конструктивного опыта взаимодействия с гражданским обществом и донорским сообществом. Как инициатор закона против НПО она потеряла доверие гражданского сектора и донорского сообщества.

Под обращением подписались также и представители некоторых правозащитных организаций. 

Напомним, сегодня депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169262/
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