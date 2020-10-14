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Власть

Коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Садыра Жапарова

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит заседание парламента.

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В повестку дня депутаты включили вопрос утверждения на должность премьер-министра Садыра Жапарова.

На заседании присутствуют 83 депутата, восемь парламентариев дали свои доверенности коллегам.

Парламентская коалиция большинства выдвинула Садыра Жапарова. Нардепы единогласно поддержали его кандидатуру.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169196/
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