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Власть

Спикер рассказал о первоочередных задачах парламента

Парламент должен внести свою лепту в стабилизацию общественно-политической ситуации в Кыргызстане. Об этом журналистам заявил спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев.

По его словам, в настоящий момент страна переживает сложное время, когда нет политической стабильности и не обеспечена безопасность.

«Роль парламента в стране высока, и депутаты должны внести свою лепту для стабилизации обстановки», — сказал Канатбек Исаев.

Отвечая на вопрос об утверждении нового правительства, торага заявил, что об этом еще рано говорить.

«Решение должен принять парламент. Но не сейчас. Думаю, будут консультации с лидерами фракций, председателями комитетов, а потом мы придем к единому мнению», — сказал торага.

Канат Исаев сегодня избран спикером Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169144/
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