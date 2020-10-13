Спикер рассказал о первоочередных задачах парламента

Парламент должен внести свою лепту в стабилизацию общественно-политической ситуации в Кыргызстане. Об этом журналистам заявил спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев.

По его словам, в настоящий момент страна переживает сложное время, когда нет политической стабильности и не обеспечена безопасность.

«Роль парламента в стране высока, и депутаты должны внести свою лепту для стабилизации обстановки», — сказал Канатбек Исаев.

Отвечая на вопрос об утверждении нового правительства, торага заявил, что об этом еще рано говорить.

«Решение должен принять парламент. Но не сейчас. Думаю, будут консультации с лидерами фракций, председателями комитетов, а потом мы придем к единому мнению», — сказал торага.

Канат Исаев сегодня избран спикером Жогорку Кенеша.