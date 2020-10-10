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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыр Жапаров: В машину Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники

В автомобиль Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники. Об этом на пресс-конференции заявил утвержденный сегодня депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, это было спланировано, чтобы очернить сторонников Жапарова. «Это все было по сценарию», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, что вчера на площади Ала-Тоо в Бишкеке неизвестный обстрелял из пистолета машину. На кадрах слышны выстрелы. Видно, как один из людей поворачивается к отъезжающему автомобилю черного цвета, предположительно обстреливая его. В руке мужчины различим предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Накануне в столице проходили митинги разных политических сил. На Старой площади митинговали сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168739/
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