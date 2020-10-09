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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкеке на площади Ала-Тоо неизвестный стрелял в машину

В Бишкеке на площади Ала-Тоо неизвестный обстрелял из пистолета машину. Видео произошедшего 24.kg прислали очевидцы.

На кадрах слышны выстрелы. Видно, как один из людей поворачивается к отъезжающему автомобилю черного цвета, предположительно обстреливая его. В его руке различим предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Очевидцы предполагают, что это была машина Алмазбека Атамбаева.

Сейчас в штабе СДК со ссылкой на Фарида Ниязова потвердили, что стреляли в машину, в которую сели Сапар Исаков и Алмазбек Атамбаев.

Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения. Однако введение режима ЧП должен утвердить парламент. Без решения депутатов указ не может считаться вступившим в законную силу.

Сегодня в столице проходят митинги разных политических сил. На Старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168554/
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