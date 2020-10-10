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Власть

Садыр Жапаров обещает привести к власти молодежь

В госрезиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание депутатов Жогорку Кенеша.

Нардепы рассматривают кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра.

Во время заседания претендент на пост главы кабмина пообещал, что в его команде будут молодые люди. Он также заявил, что состав правительства в настоящий момент менять не намерен.

«В будущем обязательно будем менять членов кабмина, приведем туда молодых людей», — сказал Садыр Жапаров.

Других кандидатов на пост главы кабинета министров Жогорку Кенеш не рассматривает.

Ссылка: https://24.kg/vlast/168716/
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