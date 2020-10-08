Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова заявила, что не выдвигается в премьер-министры. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она пояснила 24.kg, что ее никто не выдвигал на эту должность и сама она предлагать свои услуги не собирается, поскольку хочет баллотироваться в парламент. «Не знаю, откуда взялись заявления, что меня выдвигают в технические премьеры. Я не присутствовала на этом заседании народного координационного совета, и даже не знала, что оно проходило. Единственный случай, когда шел разговор о том, чтобы я возглавила правительство в переходный период, был на митинге 7 октября. Но тогда провокаторы стали кричать, что я прозападная, энпэошница, и меня чуть не столкнули с трибуны. Но ни на каком координационном совете меня не выдвигали», — пояснила Клара Сооронкулова.

Отметим, сегодня депутаты Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева и Рыскелди Момбеков заявили СМИ, что народный координационный совет определился с кандидатурами на должность технического главы кабмина.