Экс-депутат Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Как сообщается, его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся в отеле «Достук».

Они же дали свое согласие на избрание Мыктыбека Абдылдаева спикером. Ранее говорилось, что Дастанбек Джумабеков и Кубатбек Боронов подали в отставку.

Парламентарии дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Он был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Отметим, на сегодня Жогорку Кенеш единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.