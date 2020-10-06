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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра

Экс-депутат Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Как сообщается, его кандидатуру поддержали депутаты, собравшиеся в отеле «Достук».

Они же дали свое согласие на избрание Мыктыбека Абдылдаева спикером. Ранее говорилось, что Дастанбек Джумабеков и Кубатбек Боронов подали в отставку.

Парламентарии дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Он был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Отметим, на сегодня Жогорку Кенеш единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167962/
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