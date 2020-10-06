В ЦИК обсудили вопрос самороспуска, но решили подвести итоги выборов

В ЦИК обсудили вопрос самороспуска. Информацию 24.kg подтвердила член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева.

Она отметила, что предложение прозвучало от одного из членов ЦИК на совещании утром. «Но тогда встал вопрос ответственности: кто будет давать оценку результатам выборов. Предложили сначала подвести итоги, а потом уже дальше принимать решение», — сказала она.

Гульнара Джурабаева добавила, что также на совещании обсудили заявление 12 партий с требованием отмены итогов парламентских выборов, многочисленные нарушения в ходе подготовки и в день голосования: факты подкупа, использования админресурса и другое.

«Моя позиция: мы должны признать результаты недействительными, потому что было влияние на волеизъявление избирателей в виде подкупа, админресурса, раскрытия тайны голосования, вмешательства квартальных, домкомов. Я этот вопрос намерена поднять на заседании», — отметила она.