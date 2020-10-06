ЦИК рассмотрит требование 12 партий об отмене итогов парламентских выборов

ЦИК сегодня проведет заседание, на котором будет рассмотрено требование 12 политических партий об отмене итогов парламентских выборов, состоявшихся в Кыргызстане 4 октября. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, требование поступило вчера вечером, Центризбирком не успел приступить к обсуждению вопроса.

Глава ЦИК отметила, что заседание состоится после того, как соберутся все члены избирательной комиссии.

Вчера на митинге лидеры 12 политических партий, участвовавших в выборах депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва, подписали требование к Центризбиркому об аннулировании результатов голосования.