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Власть

МВД призывает организаторов митинга в Бишкеке распустить своих сторонников

МВД призывает организаторов митинга в Бишкеке распустить своих сторонников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, силовики призвали митингующих на площади Ала-Тоо мирно разойтись. Однако участники и организаторы пытались нарушить общественный порядок и перекрыть движение. «Затем они агрессивно начали движение по проспекту Чуй и попытались сломать железные ворота, окружающие здание Жогорку Кенеша. Они бросали камни и пытались пройти через ворота», — отметили в МВД.

Как сказали в ведомстве, в целях обеспечения безопасности горожан и сохранения спокойствия в столице митингующих пришлось разогнать с помощью специальных газошумовых средств и водометов.

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МВД ранее распространяло обращение, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан или других незаконных действий ответственность за это ляжет на организаторов митинга, в частности на лидеров нескольких партий и их активных членов. Несмотря на это, они нарушили общественный порядок, заметили в пресс-службе.

В ведомстве еще раз призывают организаторов и руководителей политобъединений распустить своих сторонников по домам. В настоящее время милиция работает в режиме повышенной готовности для восстановления общественного порядка в городе.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».
Ссылка: https://24.kg/vlast/167695/
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