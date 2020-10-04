Выборы-2020. В партии «Мекенчил» считают, что победили деньги против народа

Свободного волеизъявления на этих выборах в Жогорку Кенеш не было, заявила кандидат в депутаты по списку партии «Мекенчил» Жылдызкан Джолдошова, комментируя 24.kg итоги голосования.

По ее словам, богатые люди, разбрасывая миллионы, скупая голоса, унизили народ Кыргызстана. «Если этот беспредел не остановить, то наша страна просто исчезнет. Я таких грязных выборов, таких грубых нарушений, такого подкупа не видела. Просто издевательство. Это были не конкурентные и не свободные выборы, это была борьба денег против совести. Деньги победили», — сказала Жылдызкан Джолдошова.

В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так: