Россия передаст лабораторное оборудование для определения качества воздуха

Министерство природных ресурсов и экологии России передаст Госагентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана современное лабораторное оборудование для определения качества воды, воздуха и почвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАООСиЛХ.

По ее данным, об этом стало известно в ходе рабочего визита в Кыргызстан делегации из России во главе с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

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Отмечается, что Дмитрий Кобылкин посетил Кыргызско-Российский соколиный центр «Мурас» в Иссык-Кульской области. Он поблагодарил кыргызских коллег за помощь в документальном сопровождении и выдаче разрешений на передачу кречетов из центра в дар королю Саудовской Аравии и наследному принцу Абу-Даби в ходе официального визита на Ближний Восток президента России Владимира Путина.

«В скором времени мы создадим в России международный орнитологический кыргызско-российский центр репродукции редких исчезающих соколиных пород, опираясь на опыт, наработки и кадровый персонал центра «Мурас». Министерство природных ресурсов и экологии России совместно с руководством Камчатского края определило место для расположения будущего питомника в Мильковском районе полуострова. Уже началось его строительство. Это будет крупнейший комплекс», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Глава российской делегации добавил, что аналогичные питомники планирует разместить и в ряде других регионов России. «Уверен, новое направление сотрудничества по сохранению и восстановлению популяции соколиных значительно укрепит наше двустороннее взаимодействие», — отметил он.

Кыргызско-российский соколиный центр «Мурас» находится в селе Сары-Булун Тюпского района. Он построен в 2016-м. Сейчас здесь содержатся 130 пар соколов.