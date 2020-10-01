Обеспечить углем школы и дать отопление раньше призывает Кубатбек Боронов

Правительство готово раньше времени включить отопление в средних школах. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, обеспеченность углем школ в целом составляет 58 процентов.

«Дети не должны заходить в холодные классы. Если похолодает, необходимо сразу обеспечить теплом. Проблема может возникнуть в двух-трех городах, где некоторые школы не подключены к центральной отопительной системе. Это должны решить местные власти», — поручил премьер-министр.

Если школа не готова к отопительному сезону, то советуем пока не начинать учебу. В каждом регионе руководители сами должны решить, какой школе работать, а какой нет. Кубатбек Боронов

По словам Кубатбека Боронова, с началом учебного процесса в традиционном режиме некоторые уроки будут вестись на улице.

«ОБЖ, родиноведение, физкультуру предложено вести на свежем воздухе с учетом климатических условий. Если в школах больше 500 учеников, предметы по естественным наукам будут проводиться в реальном режиме, а гуманитарные — дистанционно», — сообщил глава кабмина.