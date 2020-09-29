«Биримдик» № 1! Талантбек Иманов призвал избирателей не верить лживым выдумкам

Кандидат в депутаты от партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» Талантбек Иманов обратился к народу Кыргызстана.

«Уважаемые соотечественники, дорогие друзья! В данное время некоторые политические силы в целях очернения членов нашей партии «Биримдик» распространяют лживые сообщения. Конечно, все эти доводы не имеют никакой почвы под собой и являются абсолютно выдуманными. К сожалению, наши политические оппоненты избрали путь использования грязных технологий. Они не понимают, что такими низкими выходками никогда не завоюют доверие народа.

По словам кандидата, партия «Биримдик» ставит национальные интересы превыше всего. «Все наши усилия, стратегические планы гармонируют с национальными интересами и ценностями государства и народа. Призываю всех не поддаваться провокации, сеющей раздор и призывающей к разделению общества. Анализируйте распространяемую в интернете информацию, не верьте подмене. Политические силы должны вести борьбу с оппонентами честно и в рамках закона», — сказал он.

Талантбек Иманов отметил, что самое дорогое, что есть у нашего народа, — это свобода Кыргызстана. «Наша команда ради сохранения независимости страны готова приложить все усилия и посвятить всю свою жизнь для этого. Сила — в единстве!» — добавил Талантбек Иманов.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.