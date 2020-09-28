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Власть
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Мэрия Бишкека готова отменить План детальной планировки, если он вызывает споры

Отменить ПДП готовы городские власти, если он вызывает споры.

На круглом столе в 24.kg, где обсуждается Проект детальной планировки Бишкека с позиции неприкосновенности частной собственности, депутат городского Кенеша Рыспай Аматов напомнил, что еще при утверждении этого документа предлагал еще раз все обсудить, потому что было много вопросов. Он отметил, что проект должен защищать как собственника, так и строительные компании.

С ним согласился мэр столицы Азиз Суракматов. «Если ПДП вызывает споры, давайте отменим его», — сказал он.

Прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166603/
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