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Власть

Президент утвердил стратегию по противодействию коррупции в Кыргызстане

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым утверждена государственная стратегия по противодействию коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на 2021–2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с указом постановляется:

— утвердить государственную стратегию по противодействию коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на 2021–2024 годы;

— рекомендовать правительству во взаимодействии с Жогорку Кенешем и соответствующими государственными органами разработать и принять нормативные правовые акты, направленные на реализацию стратегии;

— рекомендовать правительству, Верховному суду, Генеральной прокуратуре и иным государственным органам, а также органам местного самоуправления в двухнедельный срок разработать детализированные планы мероприятий по противодействию коррупции в рамках реализации стратегии на краткосрочный и среднесрочный периоды;

— рекомендовать правительству на постоянной основе осуществлять координацию и мониторинг своевременного и полного исполнения антикоррупционных планов задействованными государственными органами и органами местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166562/
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